Rapport: voici les métiers les plus demandés en Algérie en 2022

Des experts en emploi ont publié un rapport dans lequel ils ont mis en exergue les métiers les plus demandés en Algérie en 2022, notant que le marché d’emploi local a progressé de 30% dans les annonces d’emploi.

Un rapport du site d’emploi algérien “Emploitic” et le site du groupe de consulting de Boston “BCG” a expliqué que deux ans après le Covid, une bonne partie des secteurs économiques a connu une croissance en 2022 par rapport à l’exercice précédent ce qui a entraîné de surcroît une dynamique dans le marché d’emploi et l’apparition de besoins et l’émergence de nouveaux métiers.

Le marketing, l’administration et l’industrie arrivent en tête des métiers des métiers les plus recherchés.

Métiers les plus demandés:

Le site a classé les secteurs ayant recruté le plus, en l’occurrence l’industrie, les services et le commerce.