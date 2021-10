Reboisement: 19 millions arbres seront plantés en octobre

Afin d’assurer la réussite de l’opération de replantation, le ministère de l’Agriculture a travers la Direction générale des forêts (DGF) a mis en place un nouveau programme de restauration des forêts incendiées, dont le coup d’envoi est donné, aujourd’hui, a partir de la wilaya de Khenchela. « Une nouvelle approche basée sur l’implication de la société civile », dévoilée, ce lundi matin, par Ilham Kabouya, Directrice de la protection de la faune et de la flore, a la Direction Générale des Forêts (DGF), dans l’Invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

« Nous allons mettre a disposition aux associations qui le souhaitent des parcelles de terrain dans le domaine forestier national, leur assurer la fourniture des plants et un encadrement technique. En contre partie, ces associations vont s’engager dans le cadre d’une convention a assurer l’entretien de ces plantations», annonce la responsable.

« Il ne suffit pas de mettre des plants en terre, il y a aussi tout le suivi qui se fait par la suite et c’est ce qui va assurer la réussite de ces plantations et la pérennité de nos forêts », explique la spécialiste, qui souligne que « le rôle de la société civile est aujourd’hui prépondérant car l’administration forestière ne peut pas tout faire toute seule ».

362 associations ont déja signé des conventions

En plus d’un moyen de pérenniser les plantations, la DGF considère cette opération comme une campagne de sensibilisation et d’éducation environnementale. « En impliquant les associations et en les responsabilisant sur une parcelle de terrain, c’est une manière de les sensibiliser a la protection de la nature et de la forêt », relève Ilham Kabouya, qui précise que « les parcelles désignées ont été minutieusement choisies » et que « 19 millions de plants ont été agréés et prévus pour cette campagne nationale de reboisement qui débute au mois d’octobre et s’achèvera au mois de mars ».

« À ce jour, 362 associations ont déjà signé des conventions avec 41 conservations des forêts » annonce la responsable, qui lance un appel aux associations et mêmes aux entreprises intéressées a participer a cette opération. « Une plateforme numérique est accessible, sur le site internet du ministère de l’Agriculture et du développement rural, pour ceux qui désirent participer a ce programme ».

Une nouvelle stratégie de prévention contre les incendies

« Dans la nouvelle stratégie pour la prévention contre les risques d’incendies que nous venons d’élaborer, les plantations mixtes sont privilégiées a savoir, un mélange de résineux et de feuillus pour créer des rempares contre les incendies de forêts », dévoile la Directrice de la protection de la faune et de la flore à la DGF.

Encore une fois, la société civile est impliquée dans cette nouvelle stratégie. « Pour les actions de préventions, nous avons impliqué les comités de village, les associations environnementales et les populations riveraines, qui seront formés sur une meilleure connaissance du danger et sur les gestes de première intervention », indique Ilham Kabouya.