Rentrée parlementaire: les députés regagnent ce dimanche boulevard Zighoud Youcef

L’Assemblée populaire nationale (APN) a ouvert, dimanche, sa session parlementaire ordinaire pour l’exercice 2022-2023.

La cérémonie d’ouverture, présidée par Ibrahim Boughali, président de la chambre basse du Parlement, s’est déroulée en présence du président du Conseil de la nation Salah Goudjil, du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, et des membres du Gouvernement.

L’ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution et a l’article 5 de la loi organique n° 12-16 du 25 août 2016 définissant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.