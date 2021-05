Réouvertures des frontières: Qui en profitera parmi Air Algérie, Air France, Transavia ou ASL Airlines

Cinq vols par jour depuis et vers les aéroports d’Alger, Constantine et Oran seront mis en place a partir du 1er juin, 14 mois après la fermeture des frontières algériennes pour cause de pandémie de Covid-19. Qui en profitera parmi les compagnies aériennes Air Algérie, Air France, Transavia ou ASL Airlines entre autres n’est pas précisé.

La compagnie nationale Air Algérie a relayé la nuit dernière sur les réseaux sociaux un communiqué du conseil des ministres annonçant que « la reprise se fera au rythme de cinq vols par jour au départ et en provenance de trois aéroports : Alger, Oran et Constantine », soit les plus grandes villes du pays. Il n’est pas précisé qui se partagera les vols en question, ni vers ou depuis quelles destinations ils seront ouverts.

Pas d’annonce officielle de la part des compagnies aériennes la nuit dernière. En ce qui concerne les vols depuis et vers la France, la low cost Transavia maintient des vols de rapatriement au départ de l’Algérie, et affiche ce matin un vol tous les samedis entre Paris-Orly et l’aéroport d’Alger (devenant quotidiens a compter du 4 juin), ainsi que deux rotations hebdomadaires vers Constantine a partir du 24 juin. Vers Oran, elle affiche toujours a Orly un vol tous les samedis jusqu’a la fin du mois, puis quatre vols par semaine a partir du 22 juin. Pas de détail chez sa maison-mère Air France, qui continue a opérer des vols spéciaux depuis Alger et Oran vers Paris-CDG.