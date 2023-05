Retour su Navire vide de Marseille: Les peines prononcées en première instance confirmées

La Cour d’Alger a confirmé, dimanche, les peines prononcées en première instance contre les accusés dans l’affaire de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), liée au retour de deux navires de l’ENTMV à moitié vides de Marseille vers Skikda et Alger.

La Cour d’Alger a ainsi condamné l’ancien Directeur général de l’ENTMV, Kamel Issaad, à 6 ans de prison ferme, l’ancien directeur commercial, Karim Bouzenad à 5 ans de prison ferme, et l’ancienne responsable de la cellule de développement des systèmes informatiques, Fatma Laimchi à un (1) an de prison avec sursis, tandis que l’ancien chef de département du fret, Kamel Eddalia et l’ancien directeur général adjoint, Cherifi Ikbal ont été acquittés.

Pour rappel, les mis en cause dans cette affaire ont été poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et enrichissement illicite.