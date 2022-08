Rezig: l’Algérie va devenir le pionnier de la production de l’huile de table du continent

L’Algérie va devenir un des pionniers de la production de l’huile de table en Afrique avec l’entrée en service de deux nouvelles usines, a affirmé le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Le ministre Rezig s’est exprimé, ce jeudi 4 août 2022, lors de l’inauguration en compagnie de son homologue de l’Industrie d’une raffinerie de l’huile de table d’une capacité de production de 400 tonnes.

L’unité de production de l’huile “El Mahrous”, filiale du groupe public des industries alimentaires AGRODIV, précise le membre du gouvernement, a une capacité de production de 400 tonnes, soulignant que la consommation quotidienne de ce produit de large consommation est estimée a 1600 tonnes.

Selon lui, l’entrée en service de cette unité est de nature a rassurer le ministère du Commerce quant a une meilleure distribution de ce produit a travers tout le territoire national.

De l’avis du premier responsable du secteur du Commerce, l’Algérie deviendra un des leaders africains en matière de la production de l’huile avec notamment l’entrée en service de l’usine “Kotama” a Jijel et celle de Tipasa.

Perturbations dans la distribution de l’huile de table: Plusieurs mesures prises

Plusieurs mesures ont été prises pour faire face aux perturbations dans la distribution de l’huile de table enregistrées dans certaines wilayas du pays, a indiqué mercredi le directeur de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, M. Mokrani a fait état de plusieurs mesures pratiques initiées par le ministère du Commerce en coordination avec les unités de production de l’huile de table en vue d’augmenter la production et d’assurer un suivi de la distribution de cette matière essentielle au niveau des wilayas où des perturbations ont été signalées.

Les services du ministère suivent et contrôlent les opérations d’approvisionnement du marché par tous les produits essentiels notamment les produits de large consommation, dont l’huile de table, a assuré M. Mokrani.

Dans ce sens, le même responsable a fait savoir que les services de commerce sont intervenus au niveau des régions enregistrant des fluctuations dans la distribution en donnant des instructions pour augmenter les quantités de production en coordination avec les gestionnaires des unités de production de l’huile sises dans les wilayas d’Alger, Oran, Béjaia, Annaba et Oum El Bouaghi.

D’après les dernières statistiques avancées (jusqu’au mardi) par M. Mokrani, la capacité de distribution a été augmentée a plus de 2000 tonnes/jour, un chiffre qui dépasse les besoins nationaux estimés a 1.600 tonnes/j.

Et d’ajouter que les unités de production produisaient 4.433 tonnes/jour de cette matière, ce qui permet de satisfaire les demandes des citoyens.

Parmi les mesures prises par le ministère du Commerce, M. Mokrani a cité l’intensification des opérations de contrôle sur la distribution de cette matière à travers le suivi, 48 heures a l’avance, des quantités produites notamment a Constantine, Khenchela, Oran et Souk Ahras.

Concernant ce point, le même responsable a souligné que l’opération consiste a suivre le parcours de distribution de toutes les cargaisons a partir des unités de production ou des centres de distribution agréés jusqu’aux détaillants.

Dans le cadre du renforcement de la production de ce produit, la capacité de l’unité d’Alger, récemment récupérée et produisant le label de qualité “Safia”, sera également portée de 160 tonnes par jour a 550 tonnes par jour a partir de février prochain afin de couvrir les besoins des wilayas du centre (Alger, Boumerdes., Bouira et Tipasa), ajoute M. Mokrani.

Par ailleurs, des instructions ont été données conformément au décret sur le plafonnement des prix du sucre et de l’huile afin de mettre en œuvre les nouvelles mesures pour tous les professionnels qui utilisent de l’huile alimentaire, que ce soit au niveau des restaurants ou les propriétaires de pâtisseries et les magasins de “zellabia”, en utilisant des bidons de 10 litres d’huile de table et les empêchant d’acquérir des bouteilles d’un litre, deux ou cinq litres, qui sont destinées qu’a la consommation des ménages.

Ce système sera étendu a tous les produits consommables subventionnés tels que la semoule, la farine et le sucre, selon le même responsable, qui a indiqué que les textes de loi seront publiés dans les prochains jours, où le prix du produit subventionné sera mentionné de manière claire sur l’étiquette afin d’éviter que ces produits soient destinés a un usage industriel ou autre.

Interrogé sur les raisons a l’origine des perturbations dans la distribution de l’huile alimentaire, M. Mokrani a expliqué que ce phénomène est du a la réticence de certains détaillants a acquérir ce produit auprès des centres de distribution relevant des unités de production ou des distributeurs agréés après la décision prise concernant l’utilisation de la facturation, ainsi que le recours d’autres commerçants a l’opération de stockage, outre le phénomène de la contrebande qui a touché ce produit au niveau des pays voisins, où la bouteille de 5 litres est cédée a 1400 DA.