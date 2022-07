Rigobert Song: « J’étais déjà en danger face à l’Algérie et il fallait que je mette en pratique la théorie»

L’entraineur des Lions Indomptables du Cameroun est revenu sur sa fameuse théorie du danger lors de la cérémonie des Caf Awards.

Justement pendant la remise du trophée, le manager sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun a été interrogé sur sa fameuse théorie du danger mise sur pied pendant les éliminatoires comptant pour la Coupe du monde Qatar 2022.

«J’avais cette philosophie, car dans la situation où je me trouvais en ayant perdu au premier match a domicile en plus, je n’avais plus rien a faire. il fallait absolument se qualifier. J’étais déja en danger après ce match, mais il fallait que je trouve la formule pour échapper au danger. C’est de ça qu’il s’agit», a soutenu Rigobert Song aux Caf Awards.