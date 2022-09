Saïd Chanegriha reçoit l’ambassadrice US en Algérie

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha a reçu ,ce mercredi 14 septembre, l’Ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

“Monsieur le Général d’Armée, Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a reçu, aujourd’hui mercredi 14 septembre 2022, au siège de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, Son Excellence l’Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique a Alger, Madame Elizabeth Moore Aubin”, a indiqué le Ministère de la Défense Nationale (MDN) dans un communiqué.

“Cette rencontre a laquelle étaient présents le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des Officiers généraux du Ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a été l’occasion pour les deux parties de discuter des questions d’intérêt commun, et d’examiner l’état de la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que des voies et moyens de son renforcement”, a ajouté la même source.