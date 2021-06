Saïd CHANEGRIHA reçoit une délégation militaire russe

Le Général de Corps d’Armée Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, accueille Dimitri CHOUGAEV, Chef du Service Fédéral de la Coopération Militaire et Technique de la Fédération de Russie

«Monsieur le Général de Corps d’Armée Saïd CHANEGRIHA, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a reçu ce matin, 17 juin 2021, au siège de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, une délégation Russe présidée par Dimitri CHOUGAEV, Chef du Service Fédéral de la Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie et Co-président de la Commission gouvernementale algéro-russe chargée de la coopération militaire et technique», a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«La rencontre, ajoute la même source, s’est tenue en présence du Chef du Département approvisionnements et des Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale pour la partie algérienne, et pour la partie russe, de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie, ainsi que du Directeur général de la société “ROSOBORONEXPORT” et des membres de la délégation russe».

«Les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération militaire et technique ainsi que sur les voies de leur développement, diversification et renforcement, en conférant a cette coopération un plus large contexte dans les secteurs d’intérêt commun, de manière a les maintenir toujours au niveau du partenariat stratégique qu’entretiennent les deux pays», précise-t-on de même source.

«A la fin de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que Monsieur Dimitri CHOUGAEV signe le livre d’or de l’Etat-Major de l’Armée nationale populaire », peut-on lire dans le communiqué du MDN.