Saïd Chanegriha supervise un exercice tactique avec munitions réelles

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé, au 2ème jour de sa visite en 2ème Région militaire a Oran, un exercice tactique avec munitions réelles, dans le cadre de la clôture du programme de préparation au combat au titre de l’année 2020/2021 intitulé ‘RAAD-2021’, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

L’exercice tactique a été exécuté par des unités de la 38e Brigade d’infanterie mécanisée et de la 8e Division blindée, ainsi que des unités des Forces aériennes, et ce, au niveau du Polygone de Tir et de Manœuvre relevant de la 2e Région militaire, précise le communiqué.

Au niveau du Polygone de tir et de manœuvres, le Général de Corps d’Armée a suivi un exposé sur l’idée générale de l’exercice, présenté par le Général-major Djamel Hadj-Laaroussi, commandant la 2e Région militaire, ainsi que d’autres exposés sur les phases de son exécution, présentés respectivement par le Commandant de la 8e Division Blindée et le Commandant de la 38e Brigade d’infanterie mécanisée.

Cet exercice “qui vient couronner l’année de préparation au combat 2020/2021, a pour objectif de hisser les capacités de combat et renforcer la coopération entre les différents états-majors, outre la formation des commandements et des états-majors a la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces”.

Le Général de Corps d’Armée “a suivi, de près, l’évolution des actions de combat exécutées par les unités engagées, a commencer par l’aviation de combat et les hélicoptères d’appui-feu, en passant par les différentes étapes des actions de combat exécutés dans un environnement très proche de la guerre réelle”, relève le communiqué.

“Ces actions se sont caractérisées, tout au long des étapes, par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevés, reflétant a juste titre les grandes capacités de combat des équipages et des commandants a tous les niveaux”, indique la même source, ajoutant qu’elles reflètent également “la compétence des cadres dans le domaine du montage et de la conduite des différentes actions de combat, ce qui a permis d’enregistrer des résultats probants”.

L’exercice a vu également le parachutage de détachements de para-commandos et le débarquement d’autres détachements par des hélicoptères en plein champs d’actions de combat, conclut le communiqué.