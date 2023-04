Santé: La numérisation des hôpitaux généralisée en juin prochain

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a affirmé, mardi à Alger, que la numérisation des services au sein des hôpitaux sera généralisée d’ici juin prochain, indiquant que le taux de numérisation notamment des urgences et des polycliniques a dépassé 75%.

Intervenant à l’ouverture des travaux d’une rencontre d’évaluation de la numérisation, tenue par visioconférence, M. Saïhi a précisé que «la numérisation des hôpitaux sera généralisée d’ici le mois de juin prochain», faisant savoir que «le taux de numérisation notamment des urgences et des polycliniques, via un système automatisé de traçabilité des soins, a dépassé 75%».

La numérisation du secteur de la Santé et l’utilisation des technologies digitales dans la collecte, l’analyse et le stockage des données «ne seront possibles qu’une fois que le citoyen disposera d’un dossier médical et d’un numéro d’identité nationale de santé (INS) valable toute la vie», a souligné le ministre.

Il a rappelé que son secteur avait procédé à la généralisation, par étapes, du système de numérisation au niveau des services hospitaliers, à travers la mise en place d»’une base de données sécurisée pour chaque patient».

Le ministre a en outre rappelé qu’«un formulaire électronique des demandes, accessible à l’ensemble des établissements de santé publique, a été lancé le 3 avril dernier», expliquant que cette nouvelle méthode permettra «de rationaliser les dépenses et de répondre immédiatement aux demandes des établissements de santé».

Le formulaire électronique permettra également de «faire une économie de temps, d’efforts et de ressources financières», mais également de «contrôler les produits pharmaceutiques et d’assurer leur distribution de façon rationnelle aux différents établissements de santé», a-t-il ajouté.

Le ministère avait procédé au raccordement de l’ensemble des établissements de santé à la fibre optique, et ce en coordination avec les services d’Algérie Télécom.

Cette opération, explique M. Saihi, permettra d’échanger les dossiers des patients entre les établissements de santé et leur staff médicaux, soulignant que son secteur «permettra au citoyen d’accéder, les prochaines semaines, à son dossier médical via un espace numérique outre la prise de rendez-vous à distance à travers une application mobile simple contenant toutes les spécialités disponibles».

Le ministre a insisté, à cette occasion, sur «l’impératif de redoubler d’efforts en vue de parachever le processus de numérisation du système sanitaire dans notre pays en reliant les secteurs par un réseau interne connecté au système médical électronique du malade outre le recours au système unique mis en place par le département du système informatique relevant du ministère».