Se dirige-t-on vers une nouvelle fermeture des écoles? Réponse du ministre Belabed

Le ministre de l’Education nationale exclut une fermeture des écoles a cause du Covid-19.

Interrogé sur une éventuelle fermeture des écoles, le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a répondu que les cours continuent a être dispensés le plus normalement, précisant que si des cas de Covid étaient enregistrés, on réagirait instantanément, ajoutant que ce qui se dit sur ce sujet est sans fondement.

S’exprimant au Forum de la Radio nationale, le ministre a expliqué ,lundi, qu’ “il n’y ait absolument aucune raison valable pour fermer les écoles, et que la situation était nettement stable pendant le premier trimestre”.

Selon Belabed, ses services ont pris une batterie de mesures après la propagation du virus en 2020, ajoutant qu’un protocole sanitaire a été mis en place en coordination avec le ministère de la Santé que tout le monde était appelé a respecter sous peine de sanction.

Par ailleurs, il a révélé que certaines mesures seront prises sans pour autant préciser si la vaccination sera rendue obligatoire.

Se faire vacciner, soutient le membre du gouvernement, est un devoir national et sanitaire et qu’une personne vaccinée protégera son environnement familial et professionnel.

Le manque d’engouement pour la vaccination est provoqué par les rumeurs et les fausses informations sur les vaccins, a-t-il estimé.