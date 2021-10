Sebkak: le stade Tchaker sera prêt pour abriter le match Algérie-Burkina Faso

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrezak Sebkak a déclaré, dimanche, que le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions pour accompagner l’équipe nationale et que le stade Mustapha Tchaker sera prêt pour abriter le match Algérie –Burkina Faso.

“Le sélectionneur national Djamel Belmadi est franc et bénéficie du tout soutien absolu des autorités”, a expliqué le ministre sur le plateau de “Echorouk Morning”.

Abderrezak Sebkak a fait savoir également que la pelouse du stade Tchaker était dans un très bon état et que le stade sera fin prêt a accueillir le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 entre les Verts et le Burkina Faso, ajoutant que les stades d’Oran et du 5 Juillet sont eux-aussi prêts a abriter les matchs de l’équipe nationale.