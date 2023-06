Secours au sous-marin Titan disparu: Le robot français Victor 6000 se prépare à plonger

Alors que les réserves de dioxygène sont presque épuisées, l’engin de l’Ifremer, capable d’atteindre 6000 mètres de profondeur, est arrivé dans la zone de recherche.

Il est arrivé sur zone. Le robot sous-marin Victor 6000, embarqué à bord du navire Atalante, a bien gagné la zone de recherche ce jeudi et se prépare à plonger, ont annoncé les garde-côtes américains.

L’engin de l’Ifremer représente la dernière chance de retrouver le Titan, un sous-marin touristique disparu depuis dimanche 18 juin au large de la côte nord-américaine, près de l’île de Terre-Neuve.

Le petit submersible se rendait alors au plus près de l’épave du Titanic , avec à son bord cinq personnes dont un Français, Paul-Henri Nargeolet, spécialiste du paquebot transatlantique, qui a sombré en 1912.

Une véritable course contre la montre s’est engagée depuis une semaine et des moyens considérables (avions, bateaux, robots téléguidés) ont été déployés, alors que le niveau de dioxygène à l’intérieur du petit habitacle diminue à vive allure.

On estime qu’il n’y aura plus de réserve de cette molécule vitale ce jeudi en début d’après-midi. Mais parmi tous ces moyens, c’est désormais vers Victor 6000 que tous les regards se tournent. Alors qu’il était en mission, le navire français Atalante, avec à son bord l’engin français, a été expressément dérouté pour arriver sur la zone de recherche.

Il est désormais sur place, a annoncé l’Ifremer, mais il faut plusieurs heures pour qu’il soit opérationnel et prêt à plonger, les pilotes du robot devant quant à eux arriver par hélicoptère.