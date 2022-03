SILA 2022: prolongation des horaires d’ouverture au public jusqu’a 21h00 

Le Commissariat du Salon international du livre d’Alger (SILA), dans sa 25e édition, a annoncé la prolongation des horaires d’ouverture du salon au public jusqu’a 21h00, a indiqué dimanche un communiqué de la même instance.

“Le SILA sera ouvert de 10h00 a 21h00 et ce jusqu’au 1 avril 2022”, a précisé le communiqué publié sur le site officiel du Salon.

“Cette décision intervient au regard de la forte affluence du public enregistrée aux premiers jours de l’ouverture du Salon”, a ajouté la même source.

Organisée sous le slogan “Le livre…passerelle de mémoire” avec l’Italie comme invitée d’honneur, la 25e édition du SILA connaît une participation record de 1250 éditeurs représentant 36 pays et exposant plus de 300.000 titres de différents domaines, outre un riche programme culturel et littéraire.