Situation au Soudan: l’Algérie appelle à “une action commune et urgente”

Saisissant 4 organisations internationales

Le président de la République, président en exercice du Sommet arabe a adressé des messages au Secrétaire général (SG) de l’ONU, au président en exercice de l’Union africaine (UA) et au secrétaire exécutif de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), au titre d’une démarche commune et unifiée pour faire cesser les combats au Soudan, indique mardi un communiqué de la Présidence de la République.

«Dans le cadre de son suivi minutieux et continu des développements dangereux survenant en République du Soudan, le président de la République, président en exercice de la Ligue arabe au niveau du Sommet, a adressé, ce jour, des messages au Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, au Président en exercice de l’Union africaine, président de la République des Comores, M. Osmani Ghazali, ainsi qu’au Secrétaire exécutif de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Dr. Workneh Gebeyehu», lit-on dans le communiqué.

«L’initiative du président de la République intervient dans le contexte de la dégradation accélérée de la situation au Soudan, sur fond de poursuite des affrontements armés entre l’Armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, causant de lourdes pertes humaines et matérielles, ce qui requiert une action internationale pour mettre un terme à l’effusion du sang et revenir au processus de paix pour le règlement de la crise soudanaise profonde», a ajouté la même source.

Le président de la République a souligné dans ses trois messages que «les développements dangereux et regrettables que connaît la République du Soudan, pays frère, avec ses complications internes et ses répercussions externes, posent désormais un défi commun qui requiert la conjugaison des efforts de tous les acteurs régionaux et internationaux», poursuit le communiqué de la Présidence.

Le président de la République a appelé, selon la même source, à «une action commune et urgente en vue d’éviter davantage d’escalade et mettre un terme aux combats entre les frères soudanais, en les amenant à faire prévaloir la sagesse et à privilégier le dialogue dans la résolution de leurs différends, tout en évitant au peuple soudanais les risques de s’engager dans la spirale de la violence meurtrière qui constitue un danger à la fois pour la paix sociale et pour le processus de règlement politique au Soudan».

Saluant les démarches individuelles entreprises par ces organisations, le président de la République a affirmé qu’«il était encore possible de les valoriser et de fructifier les acquis escomptés à travers des efforts collectifs visant à exhorter, d’une seule voix, les frères au Soudan à cesser immédiatement tous les affrontements, et à l’impératif de faire prévaloir l’intérêt suprême du pays et à empêcher l’effusion de sang».

Le président en exercice du Sommet arabe a mis en relief, par la même occasion, «la disposition de l’Algérie à intensifier ses efforts en coopération et collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux en vue d’une contribution effective aux efforts et démarches visant à faire cesser les affrontements entre les frères soudanais et à les exhorter à revenir rapidement au processus de paix pour un règlement définitif et durable de la crise soudanaise».

Dans cette optique, le président de la République a appelé à «réfléchir à une démarche commune et unifiée entre les quatre organisations (ONU, UA, Ligue arabe et IGAD) pour aider la République du Soudan à surmonter la crise actuelle».

Aussi, a-t-il souligné que «l’unification des efforts des acteurs internationaux et régionaux, de manière collective et urgente, a pour objectif d’œuvrer à un cessez-le-feu, d’apaiser la situation et d’instaurer une nouvelle ère répondant aux ambitions et aspirations du peuple soudanais frère à une vie digne dans la paix, l’harmonie et la stabilité», a conclu la même source.