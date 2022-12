Six chantiers de construction et de réparation navales en vigueur en 2023

Six (6) chantiers de construction et de réparation des navires de pêche entreront en service en 2023.

Le directeur de Contrôle des activités de la pêche halieutique et d’aquaculture au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, Abderrahmane Hentour a annoncé, lundi, l’entrée en service en 2023 de six chantiers de construction et de réparation des navires de pêche.

Les chantiers de construction et de réparation des navires de pêche, devant être lancés, se trouvent, précise le même responsable, à Tlemcen, Chlef, Boumerdès et Annaba, à l’effet de consolider la production de la pêche en haute mer.

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait donné, lors du Conseil des ministres, dimanche, des instructions à l’effet d’encourager les entreprises de fabrication des navires de pêche à augmenter les taux de production.

Le chef de l’Etat avait également “enjoint aux ministres de l’Intérieur, et des Transports, de coordonner afin de faciliter à ces entreprises l’extension de leurs espaces dans les ports”.