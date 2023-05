Soudan: les belligérants acceptent de négocier

Le chef de la Mission des Nations unies au Soudan, Volker Peretz, a révélé, lundi, que les parties au conflit dans ce pays, l’armée soudanais et les Forces de soutien rapide (FSR), ont convenu d’envoyer leurs représentants pour négocier.

Peretz a déclaré que le chef du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des Forces de soutien rapide, Muhammad Hamdan Dagalo, “ont accepté d’envoyer des représentants pour négocier”.

Le responsable de l’ONU a déclaré que les pourparlers attendus se concentreront initialement sur la mise en place d’un cessez-le-feu “stable et fiable” qui sera surveillé par des observateurs “nationaux et internationaux”.

Les combats déclenchés à la mi-avril au Soudan ont fait plus de 500 morts et 4.500 blessés, selon des chiffres officiels. Et d’après l’ONU, 75.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et au moins 20.000 ont fui vers le Tchad, 4.000 vers le Soudan du Sud, 3.500 vers l’Ethiopie et 3.000 vers la Centrafrique. Au total, jusqu’à 270.000 personnes pourraient fuir si la guerre continue.