Soudan: Un nouveau cessez-le-feu entre en vigueur ce samedi

Les camps des deux généraux en guerre ont accepté une nouvelle trêve de 24 heures, que les habitants espèrent cette fois-ci voir respecter.

Après bientôt deux mois d’un conflit violent engendrant une grave crise humanitaire, les camps des deux généraux en guerre au Soudan ont accepté une nouvelle trêve. Le cessez-le-feu de vingt-quatre heures est entré en vigueur samedi 10 juin à partir de 6 heures, heure de Khartoum (4 heures GMT). D’après des témoins, la situation semblait calme en début de matinée dans la capitale Khartoum. Mais les habitants ne se font guère d’illusions sur son respect, après de multiples trêves violées de part et d’autre.

« Une trêve d’un jour est la moindre des choses à laquelle on aspire. On a hâte d’en finir avec cette foutue guerre », a déclaré à l’AFP Mahmoud Bachir, un habitant du quartier de Bahri. Issam Mohamed Omar, qui habitait dans le centre de Khartoum et a fui à Omdourman, la ville jumelle, veut le départ des paramilitaires. « Pour moi, une trêve qui ne chasse pas les FSR de la maison dont ils m’ont chassé il y a trois semaines ne sert à rien », lâche-t-il alors que de nombreux habitants ont dénoncé la mainmise des FRS sur des logements.