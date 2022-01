Spéculation sur les médicaments anti-Covid: une guerre implacable est déclarée

Ministère de l'Industrie pharmaceutique

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique procédera dès demain, lundi, au renforcement de son programme d’inspection pour s’assurer de la disponibilité continue des médicaments utilisés dans le protocole thérapeutique anti-Covid, a-t-il indiqué dans un communiqué.

“Pour s’assurer de la disponibilité continue des médicaments utilisés dans le protocole thérapeutique anti-Covid 19, le ministère a arrêté un vaste programme d’inspection qui sera renforcé a partir du 31 janvier 2022”, souligne le document.

Ce renforcement sera traduit par “l’intervention des brigades d’inspection mixtes ministère du Commerce- ministère de l’Industrie pharmaceutique, installées le jeudi 20 Janvier 2022 au ministère du Commerce”, ajoute la même source.

Ces brigades mixtes seront chargées de “lutter contre toutes pratiques commerciales susceptibles d’entraîner des tensions et ruptures d’approvisionnement de certains médicaments, telles les pratiques de retentions, de ventes concomitantes, de vente dites par packs, et qui exposeraient les contrevenants a des sanctions administratives, financières et pénales conformément a la législation en vigueur”, prévient le ministère.

Il a également fait savoir qu’une boite e-mail (requetemedic@miph.gov.dz) est mise a la disposition des pharmaciens d’officine victimes de ces pratiques commerciales illégales, soulignant qu’ils sont appelés a “porter directement” leurs réclamations a la connaissance des services de l’Inspection Générale relevant du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Par ailleurs, annonce le ministère, des équipes d’inspecteurs relevant de cette Inspection générale ont diligenté du 23 au 27 janvier courant, seize (16) opérations d’inspection au Centre et a l’Est du pays, ayant permis le constat de la rétention de 16.000 boites d’Enoxaparine et 250.000 boites de Paracétamol, pour lesquelles 15 mises en demeure ont été prononcées.

“Toutes ces quantités ont été ventilées vers les pharmacies d’officine, 48h après les mises en demeure”, explique le communiqué, ajoutant que selon le constat établi par les inspections menées jeudi dernier, des fermetures d’établissements pharmaceutiques de distribution devraient être notifiées ce dimanche.

Ces opérations d’inspections s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre les pratiques illégales de spéculation, de rétention ou de ventes concomitantes et conformément aux instructions du ministre de l’Industrie Pharmaceutique portant réquisition des établissements pharmaceutiques de distribution avec obligation de mise a la disposition des officines, de toutes les quantités disponibles en stock, des médicament inscrits dans le protocole thérapeutique anti-Covid 19, dans un délai maximum de 48H, a-t-on rappelé de même source.