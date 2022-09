Square Port-Saïd/Banque d’Algérie: L’Euro baisse face au dinar

Le taux de change du dinar algérien (DZD) connaît une hausse de sa valeur face a l’euro, a l’achat et a la vente, ce 8 septembre 2022, sur le marché parallèle des devises (square) en Algérie, ainsi qu’a la banque centrale.

Ainsi, l’euro s’échange face au dinar algérien a un peu plus de 178.69 sur le square a l’achat et 180.49 DA a la vente, et ce, dans la sphère informelle du marché de la devise Square Port-Saïd.

A la banque d’Algérie, la monnaie nationale prend de la valeur. L’Euro de son conté s’échange contre 138.53 dinars algériens a l’achat et contre 138.44 dinars algériens a la vente.