Surconsommation durant Ramadhan: Halte au gaspillage

Sur le plan de la consommation, le mois de Ramadhan enregistre des records. Une frénésie des achats qui se confirme dans nos déchets. Pour lutter contre ce phénomène, une campagne nationale de sensibilisation anti-gaspillage est lancée par le ministère du Commerce.

Une campagne sous forme de « journées de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation », explique Ahmed Mokrani, Directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, dans un reportage diffusé ce mercredi matin sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

En plus d’engendrer du gaspillage, la surconsommation provoque des tensions sur le marché et mène a des augmentations des prix, mettent en garde les associations de consommateurs et de commerçants.