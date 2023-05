Tebboune: l’amélioration de la situation des travailleurs au cœur de nos priorités

“L’amélioration de la situation des travailleuses et des travailleurs au cœur de nos priorités”, a affirmé le président Tebboune dans son message adressé aux travailleurs algériens à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs célébrée le 1er mai de chaque année.

“Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et Paix sur Son messager,

Mes sœurs travailleuses, mes frères travailleurs,

La fête des travailleurs célébrée le 1er mai de chaque année est une occasion pour exprimer notre considération et reconnaissance aux travailleuses et aux travailleurs qui contribuent chacun de son poste, tous métiers et fonctions confondus, à l’essor de l’Algérie et au bien-être des citoyennes et citoyens..

Convaincu que l’élément humain est la base du développement durable et la source de création de la richesse, nous avons inscrit depuis 2020 l’amélioration de la situation des travailleuses et des travailleurs au cœur de nos priorités, à la faveur de mesures prises progressivement consistant à augmenter le salaire national minimum garanti, à exonérer les faibles revenus des impôts, et à augmenter les salaires et les pensions et allocations de retraite..

Nous avons aussi veillé à l’insertion professionnelle des contractuels dans des emplois permanents et à la transformation des contrats des bénéficiaires du dispositif d’insertion sociale en contrats à durée indéterminée, ce qui a permis de confirmer en très peu de temps, plus d’un demi-million de travailleurs dans emplois stables..

Pour encourager l’esprit d’initiative nous avons institué un congé pour la création d’une entreprise afin de permettre aux fonctionnaires de réaliser des projets d’investissement sans craindre la perte de leurs postes, et lancé un nouveau mécanisme permettant aux citoyens travaillant à l’étranger d’adhérer volontairement au système national de sécurité sociale, et partant bénéficier du droit à la retraite..

Et afin de renforcer cette démarche progressive, nous nous attelons constamment à améliorer le cadre de vie et à soutenir le pouvoir d’achat en fonction des équilibres financiers du pays, tout en veillant à réunir les conditions propices à travers la promotion du dialogue social et l’encadrement de l’action syndicale en préservation des droits des travailleurs et de leur avenir professionnel..

Ainsi, les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de notre détermination à préserver la dignité du citoyen, à valoriser les efforts et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l’édification d’une économie moderne et forte avec les mains des Algériennes et des Algériens que nous appelons à adhérer au processus de changement que connait l’Algérie nouvelle dans cette phase, et à remporter le pari de l’économie de la connaissance et de la transformation numérique..

Il s’agit pour ce faire de veiller à l’utilisation optimale des mécanismes et des dispositifs créés dans l’objectif d’encourager l’initiative et l’esprit d’innovation, et de consacrer la transparence dans la gestion des affaires publiques et du principe d’égalité des chances pour les travailleuses et les travailleurs, et les partenaires économiques et sociaux..

Enfin, je voudrais adresser mes félicitations aux travailleuses et aux travailleurs, et je saisis cette occasion pour rendre hommage avec eux au militantisme des travailleurs et syndicalistes qui ont gravé leurs noms grâce à leur engagement national et leur loyauté à la patrie..

Je tiens, également, à m’incliner à la mémoire des deux martyrs Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda et de leurs compagnons parmi les syndicalistes et les travailleurs, tombés en martyrs durant la Glorieuse Guerre de libération, ainsi que les martyrs du devoir national, qui, à travers leurs positions nationalistes audacieuses, ont barré la route aux partisans de l’extrémisme violent et du terrorisme barbare durant les années de la tragédie.

Gloire à nos martyrs,

Vive l’Algérie libre, souveraine et altière,

Que la paix, la clémence, et la bénédiction d’Allah soient sur vous”.