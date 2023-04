Températures caniculaires jeudi et vendredi sur plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest

Des températures caniculaire pouvant atteindre 42 degrés affecteront, jeudi et vendredi, plusieurs wilayas du Centre et de l’Ouest du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Les wilayas concernées par ce BMS, placé en vigilance orange, sont Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, ainsi que le nord de Médéa et le nord de Bouira, précise la même source, relevant que les températures prévues se situeront entre 38 et 40 degrés localement et entre 41 et 42 degrés sur les régions de l’intérieur durant la validité de ce bulletin.(APS)