Températures caniculaires vendredi et samedi sur plusieurs wilayas du pays

Des températures caniculaires pouvant atteindre les 46 degrés Celsius affecteront vendredi et samedi plusieurs wilayas de l’Est et de l’Ouest du pays, indique jeudi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Placé en vigilance “Orange”, ce BMS concernera vendredi les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures maximales prévues oscilleront entre 40 et 44 degrés Celcius et peuvent atteindre ou dépasser localement 46 Celcius sur le Sud de ces wilayas.

La canicule affectera également vendredi et samedi les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Djelfa, Bouira, M’Sila, Batna, Mila, Constantine et Guelma, avec des températures maximales qui oscilleront entre 43 et 46 degrés Celcius.

Selon la même source, le BMS canicule émis mercredi dernier reste toujours en vigueur.