Tentative d’assassinat du président centrafricain: 4 militaires français arrêtés

Suspectés d’avoir voulu assassiner le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, quatre (4) militaires français –escortant un général de la force de l’ONU- ont été arrêtés lundi 21 février a l’aéroport de Bangui.

Paris et l’ONU dénoncent une manipulation. Les quatre militaires français escortaient Stéphane Marchenoir, chef d’état-major de la Force de la Minusca (Mission des Nations unies en Centrafrique) qui devait s’envoler pour Paris, a rapporté le site français Sud Ouest. Ils font partie de sa protection rapprochée.

Mais que s’est-il passé? De nombreux comptes privés ont accusé les militaires français – sur les réseaux sociaux – de vouloir “assassiner” le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Cet incident survient au moment où les relations entre la France et son ancienne colonie sont de plus en plus tendues, exacerbées par une féroce guerre d’influence entre Paris et Moscou, dans ce pays en guerre civile depuis 2013.

Les quatre hommes étaient toujours dans les locaux de la gendarmerie lundi soir, selon un responsable de l’état-major des armées françaises. “Le problème est en cours de règlement, a ce stade, il n’y a pas d’inquiétude”, a-t-il conclu.