Tentative d’enlèvement d’une élève à Aïn Defla: deux femmes incarcérées

Le juge d’instruction près le tribunal d’El-Attaf (Cour d’Aïn Defla) a ordonné le placement de deux accusées en détention provisoire et une troisième sous contrôle judiciaire, pour leur implication dans une affaire de tentative d’enlèvement d’une élève dans la région d’El-Mekhfi, a indiqué jeudi un communiqué du procureur de la République près le même tribunal.

«Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d’El-Attaf porte à la connaissance de l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, notamment le phénomène d’enlèvement des enfants, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie national d’El-Maïne ont reçu une informations d’un groupe de citoyens faisant état d’une tentative d’enlèvement d’une élève dans la région d’El-Mekhfi dans la commune d’El Maïne (Daïra d’El-Attaf), par deux femmes au moyen d’un véhicule», lit-on dans le communiqué.

«Après des enquêtes approfondies, les éléments de la même brigade ont réussi à arrêter les deux suspectes, qui ont révélé, après interrogatoire, l’existence d’un troisième suspect. Il s’agit d’une femme qui pratique la sorcellerie, résidant dans la région d’El Mekhfi», ajoute-t-on de même source.

«Les suspects, qui ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Attaf, sont poursuivis pour tentative d’enlèvement d’un enfant avec un moyen de transport sur la voie publique et sorcellerie, actes punis par les articles 28, 33 et 34 de la loi 20-15 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions d’enlèvement des personnes», note le communiqué.

«Après audition des mises en cause lors de la première comparution, le juge d’instruction a ordonné le placement des deux accusées en détention provisoire, tandis que la troisième a été placée sous contrôle judiciaire», conclut la source.