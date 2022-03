The New York Times: Washington refuse d’ouvrir un consulat au Sahara Occidental

Le journal américain The New York Times a révélé ,jeudi, que le régime marocain n’avait pas réussi a convaincre le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken d’ouvrir un consulat américain dans la ville occupée de Dakhla.

The New York Times a indiqué que les dirigeants arabes, lors de leurs rencontre avec le secrétaire d’Etat Anthony J. Blinken, en marge du sommet du Néguev, ont demandé a l’administration Biden d’ouvrir un consulat américain au Sahara occidental.

Blinken a méticuleusement évité tout engagement public sur le moment, le cas échéant, de telles missions diplomatiques ou si elles pourraient devenir une réalité.

Le quotidien américain a souligné qu’une décision était requise de la part du président Joe Biden sur l’opportunité de s’en tenir aux changements spectaculaires de politique étrangère apportés par l’administration Trump, ou de les annuler et de faire face a une réaction diplomatique et politique des anciens alliés de Washington.

Le journal a également révélé que l’administration Biden n’avait pas mentionné le Sahara occidental et la Palestine dans le plan de dépenses pour l’année 2023 pour la construction, l’entretien et la sécurité des ambassades et des missions diplomatiques, ce qui remet en cause l’intention de l’administration américaine d’ouvrir le consulat avant la fin de l’année prochaine.