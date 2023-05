Tipasa: Lancement de l’opération de relogement des victimes des intempéries ce mardi

Conformément aux instructions du Président de la République, 131 familles victimes des récentes intempéries qui ont frappé la wilaya de Tipasa seront relogées, ce mardi, à Bouharoun, Fouka et Khemisti.

L’État algérien a alloué plus de 1000 milliards de centimes pour la prise en charge des personnes touchées, comme l’a confirmé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, lors de sa visite dans les zones sinistrées de la wilaya de Tipaza, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Khaoula Krikou.

Le ministre a également souligné l’engagement de l’État à indemniser tous les sinistrés des récentes intempéries, y compris en fournissant des équipements et des meubles aux familles ayant subi des pertes dues aux infiltrations d’eau.

Les citoyens dont les logements ont été endommagés ont exprimé leur satisfaction à travers les ondes de la chaîne 1 de Radio Algérienne, saluant les mesures prises lors du dernier Conseil des ministres par le Chef de l’État. Les pêcheurs, qui bénéficieront d’indemnisations et d’une allocation de 20 000 à 30 000 DA, ont également salué les décisions du Président de la République.