Titres de séjour en France: les Algériens en tête

Plus de 7000 Algériens naturalisés français

Les Algériens détiennent le plus grand nombre de titres de séjour en France en 2020 avec 662 931 titres, dont 23 888 délivrés en 2020 notamment pour des raisons familiales, ajoutant que plus de 7000 ressortissants algériens ont acquis la nationalité française.

Dans son rapport les chiffres clés de l’immigration en 2020, le ministère français de l’Intérieur est revenu en détails –chiffres et statistiques a l’appui- sur l’immigration dans l’Hexagone, les visas délivrés pour divers motifs, délivrances de titres dé séjour et la naturalisation de ressortissants, etc.

Les ressortissants algériens sont détenteurs du plus grand nombre de titres valides et documents provisoires de séjour en France avec 622 931 titres (en 2020), suivis des Marocains (554 378) et les les Tunisiens (252 914).

Selon ce document, le nombre d’étrangers de toutes nationalités et tous âges résidant en France est estimé par l’Insee a 5,1 millions au 1er janvier 2020.

Il note que l’Algérie, le Maroc et le Portugal sont les trois origines les plus représentées parmi les immigrés en France métropolitaine, qualifiant d’historique l’immigration algérienne liée principalement au passé colonial puis post colonial.

Les Algériens, principaux bénéficiaires de titres de séjour

Il est noté dans ce document que les Algériens sont les principaux bénéficiaires de titres relevant de l’admission exceptionnelle au séjour en France avec 3895 titres en 2020, suivis des Marocains (2454), Tunisiens (1573), Maliens (1196) et Sénégalais (1089)…

Délivrance de visas français

Les ambassades et consulats de France a l’étranger ont traité 870 798 demandes de visas en 2020 contre 429 0482 en 2019.

Les quatre premiers pays (Maroc, Russie, Algérie et Chine) assurent environ 43 % de l’activité de délivrance de visas.

L’Algérie occupe la troisième position en matière de délivrance de visa France avec 72 108 visas (-73.5%), derrière la Russie 76 953 (-84,2%) et le Maroc 97572 (-71.5%).

Immigration familiale

En 2020, le document dénombre 75482 titres délivrés sur ce motif, soit une baisse annuelle plus modérée que pour les autres motifs (- 16,6 %).

Les Algériens sont ainsi les ressortissants ayant obtenu le plus de titres de séjour pour motif familial (14737), suivis des Marocains (12784) et puis les Tunisiens (7374).

7363 Algériens naturalisés français

Selon la même source, quelque 7363 ressortissants algériens sont naturalisés Français en 2020, tandis que 8103 Marocains sont devenus Français et 2775 Britanniques eux aussi ont obtenu la nationalité française.

Ensemble, les pays du Maghreb représentent 37,8 % de l’ensemble des acquisitions de nationalité.