Tour de France: le spectateur à l’origine de la chute massive dans le peloton identifié

Dimanche, lors de la 15e étape entre Les Gets et Saint-Gervais Mont-Blanc, de nombreux coureurs se sont ainsi retrouvés au sol après que l’Américain de la Jumbo-Visma, Sepp Kuss, a été heurté par le bras d’une personne qui tentait vraisemblablement de prendre une photo. Résultat, une vingtaine de coureurs à terre, et la moitié du peloton immobilisée.

Selon Le Parisien, les gendarmes d’Aviernoz, où a eu lieu la chute, ont ouvert une enquête et rapidement identifié le fautif. Le parquet d’Annecy a été informé et désormais, les suites données à cette affaire dépendent de Sepp Kuss, a rapporté 20 Minutes. S’il ne porte pas plainte, la personne incriminée ne sera pas poursuivie. Le Parisien précise que qu’ASO, organisateur du Tour, a choisi de ne pas se saisir du dossier.

Si tous les coureurs tombés ont pu repartir, ce nouvel épisode rappelle à quel point il faut être prudent au passage des coureurs. Dans l’après-midi, le compte Twitter du Tour de France relayait ce message de l’équipe Cofidis: «S’il vous plaît, faites attention. Pour que la fête reste une fête pour les coureurs, mais également pour vous. Pas besoin de portable pour se créer des souvenirs plein la tête.»