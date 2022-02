Transport aérien: Exonération de la TVA pour les billets vers 10 aéroports du Sud du pays

Cette mesure concerne les vols de et vers les aéroports d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Djanet, Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et In Amenas, a précisé le communiqué.

Cette mesure devra être élargie aux aéroports des autres wilayas du Sud, et ce, dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2022, a conclu le communiqué.