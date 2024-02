Transport ferroviaire: les nouveaux tarifs dévoilés

De nouveaux tarifs pour le transport de voyageurs par voie ferrée ont été fixés, en vertu d’un décret exécutif paru au Journal officiel (JO) n° 10.

Selon le décret n° 24-75 signé par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le 8 février courant, les tarifs de base applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes (1ère classe) sont fixés à 2,55769 Da voyageur/kilomètre le jour et à 2,44143 DA la nuit, tandis que pour la 2ème classe les tarifs sont fixés à 1,91452 DA voyageur/kilomètre le jour et à 1,82750 DA la nuit.

En grande ligne, le tarif minimum est calculé sur la base d’un parcours de 100 km, selon la même source. Concernant les lignes régionales, les tarifs de base applicables aux transports de voyageurs par des rames de 1ère classe pour une distance inférieure à 120 km, sont fixés à 1,73599 DA voyageurs/kilomètre et à 1,83808 DA si la distance est supérieure ou égale à 120 km.

Tandis que pour les rames 2ème classe, les tarifs sont fixés à 1,23220 DA voyageur/kilomètre si la distance est inférieure à 120 km et à 1,30471 DA si elle est supérieure ou égale à 120 km.

Pour les lignes régionales autorail classe unique, le tarif est fixé à 2,45413 DA voyageur/kilomètre, précise la même source soulignant que le minimum de perception en lignes régionales est fixé à 30 DA.

Concernant les dessertes de banlieue, les tarifs de base pour le transport de voyageurs par train classique à énergie carburant sont fixés à 1,12890 DA voyageur/kilomètre si la distance est inférieure à 20 km et à 0,96634 DA si elle est supérieure ou égale à 20 km, tandis que le tarif pour les trains automotrices à énergie électrique est fixé à 1,30085 DA voyageur/kilomètre.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) peut mettre à la disposition de voyageurs des formules d’abonnement et avantages tarifaires, selon le décret qui autorise d’un autre côté la société à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant la réservation des places, l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés, la déclaration de valeur des objets transportés et le supplément confort.