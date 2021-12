Transport maritime: le pass sanitaire obligatoire a partir de ce lundi

Le ministère des Transports a décidé, mercredi, d’inclure le pass sanitaire (passeport vaccinal) parmi les conditions de voyage par voie maritime, et ce a partir du 6 décembre courant.

“En application des instructions du président de la République et des recommandations du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et suite au communiqué publié par le Premier ministère en date du 30 novembre 2021, le ministère des Transports informe tous les citoyens désirant voyager par voie maritime que le pass sanitaire (passeport vaccinal), outre les mesures en vigueur (PCR et test sérologique), sont obligatoires pour les voyages de et vers le territoire national, une mesure qui sera appliquée a partir du lundi 6 décembre 2021”.

Dans son communiqué, le département de Aissa Bekkai appelle tous les citoyens et les usagers des moyens de transport a respecter les mesures barrières et les protocoles sanitaires, particulièrement le port du masque, qui feront l’objet d’un contrôle rigoureux par les services compétents pendant le voyage.