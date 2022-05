Twitter répond à l’appel de Riyad Mahrez

Le site de réseautage Twitter a retiré le badge certifié du compte du capitaine des Fennecs algériens, Riyad Mahrez, pour des raisons inconnues.

Selon certaines sources, la décision de la direction du site est intervenue après un tweet republié par la star algérienne sur son compte au sujet de la possibilité de rejouer le match Algérie contre Cameroun.

Le joueur de 31 ans a retweeté une publication d’un compte intéressé par l’actualité de l’équipe nationale d’Algérie, sur la possibilité de rejouer le match entre les Verts contre le Cameroun en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le compte a écrit dans le tweet : « Les amis n’ayons pas trop d’espoir pour pas être déçu. Si notre destin est d’être au Qatar on y sera et si on notre destin c’est de pas y aller, on ira pas. C’est Dieu qui décide ! Inshallah y’a rabi kheir , et quoi qu’il arrive.. Vive l’Algérie. »

L’attaquant algérien de Manchester City s’est adressé directement au nouveau patron de Twitter, Elon Musk, afin de la récupérer.

« Elon Musk, rends moi mon badge frérot!» Tel était le Tweet de Riyad Mahrez qui a animé la soirée de beaucoup de fans du fennec du réseau social Twitter.