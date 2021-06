Un enfant de 7 ans sauve son père et sa sœur de la noyade

Etats-Unis

Un petit garçon de 7 ans a sauvé sa famille de la noyade vendredi 28 mai lors d’une sortie en bateau sur le fleuve Saint Johns en Floride (Etats-Unis), rapporte la chaîne américaine CNN.

Les enfants nageaient autour du bateau qui était alors ancré. Avec la puissance du courant, la petite fille, agée de 4 ans qui portait un gilet de sauvetage a fini par lacher le bateau auquel elle se tenait. Son frère a été emporté a son tour. Le père a alors sauté du bateau pour les secourir.

Une heure de nage

L’homme qui a rattrapé ses enfants, se retrouve lui aussi en difficulté face a la puissance du courant et s’épuise. C’est alors qu’il conseille a son fils de rejoindre le rivage pour trouver du secours. L’enfant de 7 ans se lance ainsi dans une incroyable mission. Après environ une heure a contre-courant en faisant la nage du chien et en prenant des pauses sur le dos, il finit par atteindre la côte. Il s’est dirigé vers la maison la plus proche pour alerter les secours.

Le père et sa petite sœur ont finalement été retrouvés sains et saufs par les secours après avoir dérivé sur plus d’1,6 km.

Source: Agences