Un incendie dévore 7 ha de broussailles, de pins et d’oliviers à Skikda

Sept (7) hectares de broussailles, de pins et d’oliviers ont été détruits lors d’un incendie qui s’est déclaré sur la plage d’El-Mahdjara dans la commune de Skikda, ont indiqué lundi, les services de la Protection civile.

“Les agents de la Protection civile sont intervenus dimanche, pour éteindre les flammes dans les broussailles de la plage d’El-Mahdjara dans la commune de Skikda, sous la conduite du directeur de la Protection civile de la wilaya, le colonel Sadek Draouet”, a déclaré à l’APS, la chargée de communication de la direction de wilaya de la Protection civile.

L’opération de lutte contre le feu a duré 8 heures et a nécessité la mobilisation de 9 véhicules lourds et 3 autres légers de lutte contre le feu, 2 ambulances, 3 véhicules de liaison et l’intervention de 46 éléments de l’ANP, la conservation des forêts et des services de l’hydraulique, a indiqué le lieutenant Imène Merouani.

La même source a signalé qu’en dépit du terrain accidenté et des vents violents qui ont soufflé dimanche sur la région, le feu a été contenu pour ne pas atteindre les zones d’habitation voisines.