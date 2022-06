Un insecte japonais, pourrait bientôt ravager la France!

«Cet insecte ravageur représente une menace pour des centaines d’espèces de végétaux», prévient l’Agence nationale de sécurité sanitaire.

Le scarabée japonais, un danger pour des centaines d’espèces de plantes, pourrait bientôt s’introduire en France, alerte lundi 13 juin l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), qui recommande une surveillance accrue et différents moyens de lutte.

Le scarabée ou hanneton japonais (Popillia japonica) a été repéré en Italie en 2014 et en Suisse en 2017 et «la probabilité qu’il entre en France est haute», indique l’Anses dans un communiqué. «Cet insecte ravageur représente une menace pour des centaines d’espèces de végétaux» : «l’adulte se nourrit préférentiellement de feuilles tandis que les larves s’alimentent des racines», avertit l’Anses.

Plus de 400 types de plantes sont concernés, aussi bien «des plantes alimentaires : prunier, pommier, vigne, maïs, soja, haricot, asperges, etc. des espèces forestières, comme l’érable plane ou le peuplier ; ou des plantes ornementales, par exemple les rosiers ou certaines espèces présentes dans les pelouses et gazons».