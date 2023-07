Un joueur égyptien refuse de serrer la main de Lakdjaâ (VIDEO)

Un joueur de la sélection égyptienne des U23 a refusé de serrer la main du président de la Fédération royale marocaine de football Fawzi Lakdjaâ.

Cette scène a eu lieu samedi soir à Rabat à l’occasion de la remise des médailles lors de la finale ayant opposé les deux sélections marocaine et égyptienne.

Après avoir tendu la main à serrer du joueur égyptien, Lakdjaâ a vu la sienne suspendue car le défenseur Houssem Abdelmajid a refusé de la serrer comme on peut le voir sur cette vidéo.

Ce geste démontre -on ne peut plus clair- la place aussi basse soit-elle qu’occupe le pion du régime de Mohamed VI aux yeux des Africains et des Égyptiens après s’être servi de son poste au sein de la CAF et de la FIFA pour s’accaparer de la CAF.

Rappelons que l’Égypte a évolué à dix dès la 18′ après l’expulsion de Mahmoud Saber.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.