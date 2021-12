Un médicament anti-Covid russe efficace contre les variants Delta et Omicron

La société pharmaceutique russe ChemRar a annoncé que son médicament anti-Covid Avifavir était efficace contre Delta, le variant du coronavirus responsable de la plupart des infections actuelles au Covid-19 dans le monde, et Omicron, considéré comme encore plus contagieux.

Le médicament russe Avifavir, utilisé dans une quinzaine de pays dont le Japon, la Turquie, l’Arabie saoudite ou l’Inde, a démontré son efficacité contre les plus récents variants du coronavirus dont Delta et Omicron, a annoncé ce lundi 27 décembre le groupe pharmaceutique russe ChemRar, qui a conçu le médicament avec le concours du Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

“L’Avifavir (avec le favipiravir comme principe actif) lutte efficacement contre divers variants du coronavirus SARS-CoV-2, y compris contre Delta et Omicron, puisqu’il affecte les systèmes de réplication des virus a ARN (RdRp) qui ne sont pas sujets aux mutations. Il […] bloque totalement l’infection virale”, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Selon les données de ChemRar, “le virus ne peut pas former une résistance au favipiravir même lorsqu’il est longtemps exposé aux cellules infectées, les études cliniques le confirment”.

“Une méta-analyse de 23 études sur le favipiravir utilisé pour traiter les patients atteints du coronavirus montre une amélioration de 47% de leur état de santé lorsqu’il est utilisé au début de la maladie”, précise le groupe.

“Nous constatons que la prise d’Avifavir au cours des trois a cinq premiers jours de la maladie conduit a son évolution plus douce dans la plupart des cas et permet d’éviter l’hospitalisation. Au cours des 17 derniers mois, plus de quatre millions de patients ont reçu un traitement par favipiravir dans le monde. Dans le même temps, le médicament a été bien toléré, aucun nouvel événement indésirable n’a été enregistré”, a annoncé Elena Iakoubova, directrice médicale de ChemRar, dans le communiqué.

Avifavir, premier médicament anti-Covid

Les spécialistes de ChemRar ont été les premiers au monde a développer et mettre sur les marchés russe et international un médicament anti-Covid, baptisé Avifavir, en juin 2020, rappelle le groupe.