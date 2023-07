“Un piège” : il faut supprimer Instagram pour supprimer Threads

Le nouveau réseau social de Meta a une condition d’utilisation stricte qui ne passe pas inaperçue. Pour supprimer totalement la data de votre compte Threads, il faut aussi supprimer votre compte Instagram. La communauté Twitter crie au scandale et y voit un piège, pour les plus de 30 millions d’utilisateurs qui ont créé un compte sur la plateforme ces dernières 24 heures.

Ceux qui ont voulu essayer vont devoir se résigner à y rester. Threads, le nouveau réseau social de Meta et copie conforme de Twitter, ne veut pas que vous partiez si vite, même si l’expérience ne vous a pas plus. Dans ses conditions d’utilisations, un point dénote. Il concerne le processus pour supprimer entièrement son compte Threads des serveurs de Meta, y compris les données telles que les publications et vos informations personnelles. Pour pouvoir partir et ne laisser aucune trace, il faut aussi supprimer son compte Instagram. Purement et simplement.

Le problème est tempéré par l’équipe de communication du groupe de Facebook qui souhaite montrer que des alternatives sont possibles pour ne pas arriver au point de devoir supprimer son compte Instagram. En effet, il est possible de supprimer manuellement les publications, désactiver son compte et ne plus apparaître sur la plateforme, ou encore passer en profil privé pour plus de confidentialité. Mais aucune de ces possibilités ne permet bel et bien de quitter la plateforme et supprimer son compte Threads, sans supprimer son compte Instagram.

« Nous ne pouvons pas supprimer notre compte Threads sans supprimer notre Instagram ? Ils savaient que les gens détesteraient instantanément, alors ils ont mis en place un piège », s’exprimait une internaute sur Twitter. « Le fait qu’il faille supprimer son compte Instagram pour effacer le profil et les données de Threads suffit pour m’inciter à ne pas télécharger l’application », ajoutait un autre.