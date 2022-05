Un spectaculaire ciel rouge sang en Chine

Les habitants de la banlieue de Shanghai ont filmé un ciel rouge écarlate en pleine nuit ce samedi 7 mai. La première vidéo mise en ligne sur le réseau Twitter chinois a été vue 150 millions de fois en l’espace de quelques heures, suscitant la panique parmi la population.

Le bureau météorologique chinois a fait une déclaration officielle a ce sujet le lendemain matin : il ne s’agit ni d’un nuage chimique, ni d’une aurore boréale, ni d’un incendie, ni d’une tempête de sable et encore moins d’une éruption volcanique. Il s’agirait tout simplement d’une réfraction des lumières des bateaux de pêche du port de Zhoushan qui avaient allumé leurs projecteurs pour pêcher des bancs de poissons balaous. Ces lumières se sont réfractées sur les gouttelettes d’eau en suspension d’un épais brouillard, probablement mêlé a de la pollution atmosphérique.

Il faut en effet savoir que plus les particules sont nombreuses dans l’atmosphère (humidité, pollution, sable, cendres, etc.), mieux la lumière naturelle (coucher de soleil) ou artificielle (phares) se diffuse et donne des couleurs spectaculaires.