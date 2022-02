Une Algérienne pour représenter Macron a Marseille !

La jeune productrice est rapidement devenue l’une de celles sur laquelle l’Elysée s’appuie pour bâtir sa stratégie pour Marseille, a l’aune de la présidentielle.

En quelques années, Sabrina Roubache, jeune macroniste, est devenue la vigie du président de la République a Marseille.Celle qui est une amie intime du couple Macron a ainsi été consultée pour l’élaboration du plan Marseille en grand.

Aujourd’hui conseillère régionale, cette novice en politique a récemment pris la direction du comité marseillais pour la réélection du président.

A 45 ans, Sabrina Roubache est devenue, en quelques années, un des piliers de la Macronie a Marseille. La jeune cheffe d’entreprise se retrouve propulsée dans le bain politique depuis qu’elle est devenue une amie intime du couple présidentiel, et notamment de Brigitte Macron. Une femme « top, qu’elle kiffe », selon ses dires.

La rencontre avec le couple Macron se fait en 2016, a Marseille, lors d’un dîner avec les « forces vives » de la ville. Mais ce soir-la, le plan de table ne convient pas a Sabrina Roubache. Et pour cause : elle se retrouverait séparée de son mari, Philippe Agresti, alors doyen de la faculté de droit et placé près de Brigitte et Emmanuel Macron. « J’ai dit a Brigitte que je voulais être a côté de mon mec, se souvient Sabrina Roubache. Je venais de le rencontrer, j’étais trop a fond ! » Les deux couples se retrouvent côte a côte et discutent.

« On m’avait invité à ce dîner parce que j’ai fait Netflix, parce que je suis celle qui a un peu de réseaux de partout et que j’ai gardée, tout le monde le sait, mes liens dans les quartiers », résume Sabrina Roubache. Originaire de Félix-Pyat, une cité défavorisée dans laquelle elle a rencontré Akhenaton qui l’a fait démarrer sur les clips d’IAM, la jeune femme d’origine algérienne vient en effet de produire la série Marseille. Elle est par ailleurs connue pour être impliquée dans plusieurs associations de la cité phocéenne. « Je connais bien Marseille, se targue-t-elle. Du nord au sud, de l’est a l’ouest, j’ai des connexions de partout. »

« Celle qui a le lien direct »

Dix jours après leur première rencontre, Emmanuel Macron lui demande d’ouvrir son plus gros meeting de campagne, ce qu’elle accepte. Elle devient alors une des petites mains de la campagne présidentielle. S’en suit, avec la victoire d’Emmanuel Macron, une ascension rapide. Au fur et a mesure des années, sans n’avoir aucun mandat électif, Sabrina Roubache devient celle sur laquelle l’Elysée s’appuie pour prendre le pouls de la cité phocéenne. Une place stratégique a l’heure où la ville occupe une place centrale dans la politique du président avec la mise en œuvre du vaste plan « Marseille en grand ».

« Tu deviens de toute manière, malgré toi, celle qui a l’oreille, le lien direct avec le président, pour faire remonter des dossiers, résume Sabrina Roubache. Moi, je suis le trait d’union entre les conseillers du président et le terrain. » Quand Emmanuel Macron est en ville a la fin de l’été pour détailler « Marseille en grand », c’est Sabrina Roubache qui est sollicitée par l’Elysée pour aider a établir la liste des « forces vives » invitées a dîner au fort d’Entrecasteaux avec le président de la République.