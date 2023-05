Une antenne d’une société de désinformation sioniste installée au Maroc

Un média espagnol a dévoilé l’existence au Maroc d’une antenne de la société de manipulation et de désinformation sioniste “Team Jorge”.

Dans un article publié cette semaine, le site d’actualité El Espanol révèle l’existence d'”une filiale (constituée de deux bureaux, ndlr) de la société ‘Team Jorge’ au Maroc, l’un à Agadir et l’autre à Rabat”. Les actions de ces deux bureaux sont destinées “uniquement au Maroc et en collaboration directe avec les services secrets marocains”, a-t-on souligné.

Cette révélation, informe le média, fait suite à une “longue enquête” menée par plusieurs médias internationaux ainsi que le témoignage d’une personne ayant travaillé pour la société sioniste.

Selon El Espanol, ces deux bureaux sont spécialisés dans la collecte d’informations et la diffusion de diffamations et de fausses informations. Mais chaque bureau a ses propres cibles.

D’après l’enquête, le bureau de Rabat opère essentiellement dans la surveillance des partis politiques, des associations, des dissidents, des journalistes et de toute personne ou structure au Maroc ou à l’étranger qui pourraient, selon l’appréciation du Makhzen, gêner ses intérêts.

Le bureau d’Agadir est plutôt spécialisé dans la surveillance des personnes parlant le Hassani, un dialecte arabe utilisé en Mauritanie, dans le Sahara occidental et d’autres régions de l’Afrique de l’ouest.

Selon les responsables du Makhzen, “toute personne parlant ce dialecte et originaire de cette région peut gêner ou intéresser le régime marocain”, note El Espanol en reprenant les propos des époux Felali, ces journalistes marocains en exil, à l’origine de l’enquête publiée par le média espagnol.

Pour rappel, à la mi-février, plusieurs médias internationaux ont publié simultanément les résultats de l’enquête menée par le collectif de journalistes Forbidden Stories, sur l’entreprise sioniste “Team Jorge”, spécialisée dans les manipulations de l’opinion publique et la diffusion de fausses informations.

Cette enquête, qui a fait un grand bruit sur une scène internationale secouée par les scandales liés à l’utilisation du logiciel d’espionnage Pegasus et aux révélations de corruption au Parlement européen, dévoilait d’un côté les forfaitures et capacités de nuisance des sociétés de l’entité sioniste (“NSO” qui a créé Pegasus et “Team Jorge”) spécialisées dans l’espionnage, la manipulation de l’opinion publique, la désinformation et l’ingérence. Et d’un autre côté, l’implication du Makhzen dans tous ces scandales.

D’ailleurs, à la même période, le 22 février 2023, l’affaire du journaliste franco-marocain Rachid M’Barki, licencié de la chaîne française BFM TV pour avoir diffusé des informations erronées et orientées pour servir les intérêts du régime du Makhzen, avait confirmé les liens existant entre “Team Jorge” et le Maroc.