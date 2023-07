Une bagarre éclate au parlement du Kosovo

Sur fond de tensions dans les enclaves serbes du nord, le premier ministre Albin Kurti s’est adressé au parlement et a été aspergé d’eau par un député rival.

Les parlementaires du Kosovo, engagés dans une guerre des mots, se sont affrontés lors d’une brève bagarre jeudi durant un vif débat sur les mesures visant à désamorcer les tensions dans les enclaves serbes du nord du pays.

La dispute a éclaté lorsque le premier ministre Albin Kurti s’est adressé au parlement et a été aspergé d’eau par un parlementaire rival. Ce geste a déclenché une rixe aussi brève que chaotique, les législateurs se bousculant mutuellement. Aucun blessé n’a été signalé à la suite de cet incident.

A brawl broke out in Kosovo’s parliament after an opposition party lawmaker sprayed water at Kosovo’s Prime Minister Albin Kurti and his deputy, sparking angry scenes until police intervened. pic.twitter.com/ahmxFOSfDX

