Une députée républicaine paie cher sa blague sur sa collègue musulmane

Islamophobie

Une blague racontée sous les fous rires du public a coûté cher a une Républicaine. Face a l’indignation massive, elle a dû s’excuser pour une anecdote dans laquelle elle avait fait un parallèle entre une autre députée musulmane et le terrorisme.

La représentante du Colorado Lauren Boebert a dû s’excuser le 26 novembre pour avoir utilisé un langage anti-musulman en décrivant, sur un ton railleur, une récente rencontre avec la Démocrate Ilhan Omar (Minnesota).

Ce qu’elle a raconté

Le site anti-extrême-droite PatriotTakes a partagé sur Twitter une vidéo qui aurait été filmée dans l’Etat d’origine de Boebert, le Colorado, pendant les vacances de Thanksgiving. Vu l’ampleur du scandale, les séquences sont devenues virales et ont recueilli plus de cinq millions de vues.

“L’autre jour dans un étage de la Chambre des représentants j’ai eu mon énième moment de l’Escouade du djihad”, a raconté la députée en décrivant la situation. Elle s’est retrouvée dans un ascenseur avec un membre du personnel lorsqu’un policier du Capitole a commencé a “courir précipitamment” vers eux.

“Il y a de la terreur partout sur son visage”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il avait tendu la main pendant que les portes se fermaient. “Je regarde a ma gauche et la voila. Ilhan Omar. Je me dis: “Eh bien, elle n’a pas de sac a dos, ça devrait aller””, a déclaré Boebert, sous les rires du public. “J’ai regardé et j’ai dit: “Oh, écoutez, l’Escouade du djihad a décidé de se présenter au travail aujourd’hui””.

Réponse de la députée musulmane

Dans sa réponse à la vidéo, qui, vendredi matin, avait été visionnée plus de 2,5 millions de fois, Omar a nié que l’incident ne se soit jamais produit.

La représentante républicaine Rashida Tlaib (Michigan) et Ilhan Omar, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, font partie du Squad (“Escouade”), un groupe de Démocrates progressistes de couleur. Mme Tlaib a déclaré sur Twitter que les “mensonges racistes minables” de Mme Boebert ne mettront pas seulement en danger la vie de Mme Omar, mais augmenteront davantage les crimes haineux anti-musulmans.

Le Conseil des relations américano-islamiques, qui se veut la plus grande organisation de défense des droits civiques et de protection des musulmans du pays, a condamné les remarques de Mme Boebert dans un communiqué diffusé vendredi.

Ses excuses

Face a l’indignation du public, de la communauté musulmane et de la députée concernée, Lauren Boebert a présenté ses excuses.

“Je m’excuse auprès de tous les membres de la communauté musulmane que j’ai offensés avec mon commentaire sur la représentante Omar. J’ai contacté son bureau pour lui parler directement. Il y a beaucoup de différences politiques sur lesquelles il faut se concentrer sans cette distraction inutile”, a-t-elle écrit sur Twitter.