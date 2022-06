Une etudiante abattue dans une université a Amman

Jeudi, une étudiante a été abattue dans une université a Amman, en Jordanie, selon un communiqué publié par la Direction de la sûreté publique. «Un homme a tiré plusieurs coups de feu sur une femme dans une université au nord de la capitale» avant de prendre la fuite, selon la Direction.

L’étudiante a été transportée a l’hôpital et se trouvait dans un état critique a son arrivée, mais la Direction a confirmé plus tard son décès. Des enquêtes ont été lancées afin d’identifier et d’appréhender l’auteur. Le frère de la victime a déclaré a Roya News que ce dernier était apparenté a la famille.

L’Université privée des sciences appliquées a publié un communiqué dans lequel elle présente ses condoléances a la famille de l’étudiante et déplore son décès. Elle a promis de «poursuivre tous ceux qui ont causé cet incident douloureux jusqu’a ce qu’ils reçoivent une juste rétribution pour leur crime odieux».

Sur Twitter, un hashtag demandant que la personne qui a assassiné l’étudiante soit exécutée pour son crime, est devenu viral. «C’est un triste jour pour la Jordanie, et il n’y a pas de mots pour exprimer l’oppression et la tristesse que nous ressentons après la mort de notre sœur, tuée en plein jour et au milieu de l’université», a tweeté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit: «L’audace du male arabe a tuer des filles n’est que le reflet de la fragilité des lois et de leur préférence pour lui».