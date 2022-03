Une pilule contraceptive pour “homme” efficace!

Les recherches sur la pilule contraceptive pour les hommes progressent! Une équipe de scientifiques a déclaré mercredi avoir développé une pilule de contraception masculine sans hormone, efficace a 99 % chez les souris.

Cette découverte marque une étape importante pour la contraception masculine, qui demeure très marginale au sein des couples, notamment en raison d’effets secondaires indésirables bien que les femmes y soient également sujettes…

Pour développer une pilule non hormonale, Md Abdullah Al Noman, qui travaille dans le laboratoire de la professeure Gunda Georg, a ciblé une protéine, le récepteur alpha de l’acide rétinoïque (RAR-alpha). Les expériences en laboratoire ont montré que privé de ce gène, les souris deviennent stériles a 99 %. Le laboratoire a donc développé un composé qui bloque l’action des RAR-alpha en quatre semaines, sans que des effets secondaires soient observés. Et six semaines après l’arrêt de l’ingestion de ce composé appelé YCT529, les souris pouvaient a nouveau procréer.

L’équipe, financée par les Instituts américains pour la santé (NIH) et l’organisation a but non lucratif Male Contraceptive Initiative, travaille avec l’entreprise YourChoice Therapeutics pour commencer des essais cliniques dans la deuxième moitié de 2022, a précisé la professeure Gunda Georg. “Je pense que cela peut avancer rapidement”, a-t-elle déclaré, estimant qu’une commercialisation pourrait intervenir d’ici cinq ans.