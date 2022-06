Une première dans l’histoire du cancer: Un anticorps miracle guérit tous les patients

Un médicament anticancéreux expérimental semble avoir guéri tous les patients d’un essai clinique mené aux Etats-Unis. Le dostarlimab est un anticorps monoclonal qui a vraisemblablement permis d’éliminer totalement le cancer colorectal chez les patients impliqués dans cet essai.

Au cours d’un essai clinique, la totalité des patients traités pour un cancer du rectum non métastatique avec du dostarlimab, un anticorps monoclonal d’immunothérapie produit par une biotech rachetée par le géant GSK, sont en rémission six a vingt-cinq mois après le traitement. Avec une bien meilleure tolérance que le traitement standard a base de radiochimiothérapie et de chirurgie.

“Je crois que c’est la première fois que cela se produit dans l’histoire du cancer.” le docteur Luis A. Diaz Jr., du Memorial Sloan Kettering Cancer Center ne cache pas son enthousiasme après les résultats obtenus lors de cet essai clinique.

Avec d’autres médecins, il vient de publier un article dans la revue médicale de référence New England Journal of Medicine sur un essai clinique mené auprès d’une douzaine de patients atteints d’un cancer colorectal aux Etats-Unis.