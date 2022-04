Vers la révision des tarifs des billets des transports aériens et maritimes

Au grand bonheur de la communauté nationale a l'étranger

Le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la révision des tarifs des billets de transports aériens et maritimes avant la saison estivale, au profit de la communauté nationale a l’étranger, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant le renforcement des vols internationaux en prévision de la saison estivale, le président de la République a ordonné au ministre des Transports d’entamer la révision des prix des billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale, au profit de la communauté nationale, de sorte a les inciter et les encourager a opter pour les entreprises de transport nationales.

Abdelmadjid Tebboune a également ordonné de trouver une solution immédiate et exceptionnelle a tous les problèmes liés au transport des pèlerins accomplissant la Omra en vue d’éviter la reproduction de ces problèmes lors de la saison du Hadj.

Le chef de l’Etat a ordonné en outre de revoir l’organigramme d’Air Algérie et son mode de fonctionnement, conformément aux normes internationales, mettant l’accent sur la nécessité d’accorder une grande importance a la situation socioprofessionnelle des pilotes et techniciens algériens travaillant dans le domaine de l’aviation, a conclu le communiqué.

Air Algérie: Vers l’augmentation de nombre de vols internationaux

L’ancien ministre des transports, Aissa Bekkai, a affirmé ce dimanche l’intention de son département d’augmenter le nombre de vols internationaux ainsi de baisser les prix des dans jours a venir.

En marge d’une visite surprise effectuée a l’agence d’Air Algérie a Audin, l’ex premier responsable du secteur des transports a fait savoir que son département ainsi que les hautes autorités de pays travaillaient sur une augmentation prochaine de nombre de vols.

Le ministre s’est enquis des conditions d’accueil des citoyens ainsi que de la qualité des prestations offertes par les agents commerciaux, insistant sur l’importance d’une bonne prise en charge des clients et l’écoute de leurs préoccupations, note la même source.

« Le ministre a souligné les efforts du ministère pour augmenter le nombre de vols au cours des prochains jours, ce qui contribuera a alléger la pression sur Air Algérie, ainsi qu’un retour des prix des billets a des niveaux acceptables », précise le communiqué.

Bekkaï a visité les différents ateliers de maintenance, a l’instar des hangars et des divisions de stock et de pièces de rechange, avant de se rendre au site dédié aux essais de moteurs, considéré comme étant un acquis technique important, eu égard aux équipements développés mis en place.

A ce propos, le ministre s’est félicité des capacités professionnelles et techniques disponibles au niveau de cette base aéronautique, indiquant que celle-ci “est appelée a s’ériger en pôle régional et continental en matière de maintenance des aéronefs”.

Selon lui, la base dispose de toutes les conditions et les potentialités humaines et matérielles nécessaires pour créer une dynamique dans ce segment d’activité aux plans national et régional, a conclu le communiqué.